 
Подписаться на новости
За рубежом

Японский энергохолдинг J-Power начал строительство 1,2 ГВт ПГЭС в Иллинойсе (США)

Японский энергохолдинг J-Power начал строительство 1,2 ГВт ПГЭС в Иллинойсе (США)

11 июля 2019, 08:59
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

56 просмотров

Японский энергохолдинг J-Power приступил к строительству парогазовой электростанции (ПГЭС) мощностью 1 200 МВт в округе Уилл в американском штате Иллинойс (Will County, Illinois).

На ПГЭС будут установлены два энергоблока мощностью 600 МВт каждый. Ввод станции в эксплуатацию планируется в апреле 2022 г. Новая ПГЭС находится в операционной зоне независимого системного оператора PJM7 . J-Power планирует расширить свое присутствие на американском электроэнергетическом рынке в целях использования его коммерческих возможностей. J-Power уже участвует в 11 проектах строительства ТЭС на территории США суммарной мощностью 5,4 ГВт, из которых 9 газовых и одна угольная электростанция. Кроме того, J-Power участвует в проектах строительства ПГЭС и ТЭС на биомассе в Таиланде, а также в проектах сооружения угольных и гидроэлектростанций в Китае. В целом, в собственности энергохолдинга находится почти 22 ГВт генерирующих мощностей, с учетом активов на Филиппинах, Тайване и в Польше. Кроме того, J-Power участвует в строительстве угольной ТЭС мощностью 2 ГВт в Центральной Яве (Индонезия) и ветропарка Triton Knoll мощностью 860 МВт в Великобритании.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
На АЭС Тайшань завершены работы по присоединению к сети второго энергоблока
Эстонский Elering оценил динамику цен на электроэнергию в июне 2019 г.
ГП
Грузинская энергокомпания ГГЭ подписала финансовые соглашения с Всемирным банком и Германским банком развития
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно