Японский энергохолдинг J-Power начал строительство 1,2 ГВт ПГЭС в Иллинойсе (США)

Японский энергохолдинг J-Power приступил к строительству парогазовой электростанции (ПГЭС) мощностью 1 200 МВт в округе Уилл в американском штате Иллинойс (Will County, Illinois).

На ПГЭС будут установлены два энергоблока мощностью 600 МВт каждый. Ввод станции в эксплуатацию планируется в апреле 2022 г. Новая ПГЭС находится в операционной зоне независимого системного оператора PJM7 . J-Power планирует расширить свое присутствие на американском электроэнергетическом рынке в целях использования его коммерческих возможностей. J-Power уже участвует в 11 проектах строительства ТЭС на территории США суммарной мощностью 5,4 ГВт, из которых 9 газовых и одна угольная электростанция. Кроме того, J-Power участвует в проектах строительства ПГЭС и ТЭС на биомассе в Таиланде, а также в проектах сооружения угольных и гидроэлектростанций в Китае. В целом, в собственности энергохолдинга находится почти 22 ГВт генерирующих мощностей, с учетом активов на Филиппинах, Тайване и в Польше. Кроме того, J-Power участвует в строительстве угольной ТЭС мощностью 2 ГВт в Центральной Яве (Индонезия) и ветропарка Triton Knoll мощностью 860 МВт в Великобритании.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata