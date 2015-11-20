За 6 месяцев 2019 года Кировэнерго отремонтировал более 2 820 километров линий электропередачи

В Кировском филиале «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги ремонтной кампании первого полугодия 2019 года. По ряду ключевых позиций ремонтная программа выполнена с превышением плановых показателей.



С января по июнь энергетиками Кировэнерго отремонтировано 2 829 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжений, произведён ремонт оборудования на 530 трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ, а также на 134 подстанциях 35-110 кВ. Среди ключевых объектов ремонтной программы: ПС 35-110 кВ «Белая Холуница», «Заводская», «Шевели», «Просница», «Селезениха», «Тужа», «Кузнецы», от которых осуществляется электроснабжение потребителей в районах Кировской области. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения сотен тысяч бытовых потребителей, ряда крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов особой социальной значимости.



Приоритетным направлением ремонтной программы Кировэнерго стала расчистка трасс ВЛ 6-110 кВ. За отчетный период энергетиками расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 1 339 га трасс линий электропередачи. Эта работа будет продолжена. До конца года энергетикам предстоит выполнить расчистку еще свыше 1 355 гектар.



В Кировэнерго подчеркивают, что качественная и своевременная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий и низких температур, обеспечить надежное электроснабжение потребителей.