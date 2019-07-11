ДК представляет на МВМС разработки в области морского газотурбостроения

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представила в рамках IX Международного военно-морского салона (МВМС-2019) на стенде Ростеха свои достижения в области морского газотурбинного двигателестроения. Тематика салона включает кораблестроение и судостроение, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

ОДК демонстрирует посетителям МВМС-2019 четыре экспоната морского направления своей деятельности: судовой газотурбоэлектрогенератор мощностью 8 МВт, два газотурбинных двигателя морского исполнения, являющихся базовыми ГТД четвертого поколения отечественной корабельной энергетики, а также макет сборочно-испытательного комплекса морских газотурбинных агрегатов (ГТА) и ГТД имени Ф. Ушакова, ввод в строй которого стал важнейшим элементом программы создания полностью импортонезависимого российского производства корабельных газотурбинных энергоустановок.

Судовой морской двухтопливный газотурбоэлектрогенератор СГТГ-8 разработан на предприятии «ОДК-Сатурн» по контрактам с Минпромторгом России. Изделие готово к серийному производству. Документация одобрена Российским морским регистром судоходства. СГТГ-8 – единственный российский судовой газотурбоэлектрогенератор, обеспечивающий работу на двух видах топлива – топливном газе и дизельном топливе. Переключение с одного топлива на другое выполняется в автоматическом режиме без останова ГТД и снижения нагрузки. Вариантами применения СГТГ-8 являются энергообеспечение судов, морских платформ, плавучих электростанций и приморских промышленных объектов.

Газотурбинный двигатель морского исполнения М70ФРУ мощностью 12–14 тыс. л. с. (8 МВт) работает на дизельном топливе и отличается высокой топливной эффективностью, КПД на мощности 14 тыс. л. с. – 36,6% – самый высокий для ГТД в своем классе мощности. Двигатель предназначен для эксплуатации в составе различных энергетических установок: газотурбинных, дизель-газотурбинных, с частичным электродвижением, а также как привод электрогенератора в газотурбоэлектрогенераторах, применяемых в условиях морского климата.

Газотурбинный двигатель морского исполнения мощностью 27 500 л. с. (20 МВт) работает на дизельном топливе и отличается высокой топливной эффективностью, КПД на режиме 27 500 л. с. – 36,8%. Двигатель имеет две модификации; на базе ГТД разработан дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р. Также двигатель может быть использован в составе различных энергетических установок: газотурбинных, с частичным электродвижением, как привод электрогенератора в газотурбоэлектрогенераторах.

Сборочно-испытательный комплекс имени Ф. Ушакова является уникальным для России объектом и ключевым элементом разработки, производства, поставок и ремонта морских ГТД и ГТА. В 2018 году здесь были проведены первые межведомственные испытания ГТД М70ФРУ-2 и главного газотурбинного агрегата (ГГТА) ГГТА М35Р-1, квалификационные испытания ГТД мощностью 27 500 л. с. для ДГТА М55Р. На площадях испытательного комплекса организован участок, на котором выполняется окончательная сборка двигателей морской тематики мощностью до 25 МВт. Универсальные конструктивно-технологические решения, заложенные на этапе проектирования комплекса, позволяют проводить на нем все виды испытаний морских ГТД и ГТА с имитацией реальных условий эксплуатации.