Энергетики ремонтируют линию электропередачи Лепехинка - Новоузенск

Персонал филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» ведет ремонт участка Малый Узень - Орошаемая воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Лепехинка – Новоузенск. Работы выполняются в рамках реализации ремонтной программы 2019 года.



Специалисты службы высоковольтных линий Приволжского производственного отделения уже обновили диспетчерские наименования и отремонтировали контуры заземления 47 опор. Следующим этапом работ станет замена 612 изоляторов на ВЛ, 7 участков провода и грозотроса.



Системообразующая линия электропередачи 110 кВ Лепехинка – Новоузенск общей протяженностью более 100 км обеспечивает транспорт электроэнергии на четыре питающих центра в Краснокутском, Питерском и Новоузенском районах Саратовской области. Уже с подстанций электроэнергия поступает многочисленным потребителям, среди которых население, объекты социальной сферы, почтовые отделения, сельскохозяйственные, промышленные и газораспределительные предприятия, фермерские хозяйства, элементы инфраструктуры мобильной связи.



Ремонтная программа является комплексом мероприятий, предусматривающим ремонт объектов электросетевой инфраструктуры, автомобильной и специальной техники, доукомплектования аварийного резерва материалов. Основная цель ее реализации – обеспечение устойчивой работы энергетических объектов, надежного и качественного электроснабжения потребителей. Массовые работы в рамках ремонтной программы ведутся во всех филиалах «Россети Волга».