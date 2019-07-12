Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" окажет помощь БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. Круглой

Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в лице генерального директора Кутенева Сергея Николаевича принимает активное участие в жизни своего города. Губернатор Орловской области Клычков Андрей Евгеньевич и мэр города Новиков Василий Фёдорович ежегодно отмечают значимый вклад в развитие промышленности региона и активное участие в общественной жизни города Орла.

15 июля 2019 Сергей Николаевич проведет благотворительную передачу кабеля EXPERt class А ВВГнг(А)-LS 1*120 в распоряжение БУЗ Орловской области научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи детям им. З.И. Круглой. Кабель будет использован для развития внутренней инфраструктуры НКМЦ.

Благотворительная передача кабельной продукции пройдет при поддержке Департамента промышленности и торговли Орловской области.