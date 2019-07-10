Как создаются 3D-модели кабеля?

Илья Седов, директор и основател 3D-студии Графит

В России есть специализированная студия, которая уже 10 лет занимается разработкой 3D-моделей кабеля для заводов и компаний, производящих и продающих кабель. Редактор RusCable.Ru Сергей Кузьминов взял интервью у Ильи Седова, директора и основателя 3D-студии Графит, специализирующейся на 3d-моделях и рендерах для кабельщиков. Поговорили о том, как они решают задачи клиентов с помощью рендеров и почему клиенты удивляются скорости выполнения и качеству работ.



Компания начинала в 2006 году с разработки сайтов и программных продуктов. Так как одним из клиентов была кабельная компания была потребность в создании электронного каталога. На этом этапе выяснилось, что найти хоть какое-либо изображение кабеля практически невозможно. Встал вопрос: Что делать? Брать и фотографировать? А как? Нужно отрезать кусок кабеля, отдать его ювелиру, и после этого везти его в фотостудию для получения качественного фотоснимка? Для одного кабеля этот вариант подходит, но для 100 или 1000 моделей КПП данный вариант безумного дорогостоящий.



Тогда и пришла идея рисовать каждый кабель в отдельности. На тот момент понятие «3D-моделей кабеля» не было, и руководство студии приняли решение сделать 100 основных кабелей на свой риск без согласования с заказчиком. Это была абсолютно новая подача продукции в кабельной промышленности. Так и начался путькомпании в 3d-моделировании кабеля.



Графит разрабатывал графику для компаний «Камский Кабель» «Кавказкабель», «Подольсккабель», «Томсккабель», «Таткабель», «Холдинг Кабельный Альянс», «Режевской Кабельный завод» и т.п. Илья Седов утверждает, что его студия работала и практически со всеми компаниями в России, в названии которых есть слово «кабель».

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