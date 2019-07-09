Калининградский ветропарк победил во всероссийском экологическом конкурсе

11 июля на площадке Совета Федерации РФ подвели итоги Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнёр - Экология». Организатором проекта выступила Ассоциация «Надежный партнер» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Участие в нем приняли более ста организаций со всей России. Лучших выбирали в 20 различных номинациях.

«Калининградская генерирующая компания» (дочерняя организация «Россети Янтарь») представила проект строительства Ушаковской ветроэлектростанции. По итогам конкурса он получил наивысшую оценку и стал победителем в категории «Лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии».



Оценивали природоохранные практики члены экспертного совета, в числе которых - представители федеральных и региональных органов власти и общественных организаций. Немаловажную роль сыграли и участники открытого голосования. На онлайн площадке конкурса свои голоса лучшим проектам отдали 9000 человек.

«Хочу поблагодарить всех участников конкурса. Интерес, который он вызвал, говорит о том, что национальный проект «Экология» широко шагает по стране. Сегодня мы подводим итоги первого конкурса, но надеемся, что он станет традиционным», - заявила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.

Диплом призера конкурса из рук представителя Министерства энергетики РФ Виталия Недорезова получила врио генерального директора «Калининградская генерирующая компания» Елена Стельнова. В рамках мероприятия руководитель компании также выступила с докладом об истории создания Ушаковской ВЭС.

«Эта награда очень ценна для нашей компании, для всех сотрудников и меня лично. Ветер, как неисчерпаемый источник экологически чистой энергии, позволяет решить главную задачу энергетики - обеспечение надежного электроснабжения и одновременно практически исключить проблему отрасли - негативное влияние на окружающую среду», - отметила Елена Стельнова.

Напомним, Калининградская область стояла у истоков развития ветроиндустрии в России. Первая ветроэнергоустановка была смонтирована здесь более 20 лет назад. Сегодня в регионе функционирует самый современный в стране ветропарк - Ушаковская ВЭС. Он состоит из трех ветроустановок последнего поколения. Его установленная мощность – 5,1 МВт. Оборудование - экологически безопасное и абсолютно бесшумное. Ветропарк является одним из элементов цифровой сети и обслуживается без участия персонала.



Конкурс официально поддержали Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов, Министерство промышленности и торговли и Министерство строительства и ЖКХ России. Проект организован в целях выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.