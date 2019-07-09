Кольская АЭС: приступили к активной фазе работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2

9 июля 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала изменение к условиям действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 Кольской АЭС.

«Это важный этап, который позволяет продолжить работы по модернизации энергоблока № 2 для продления срока его эксплуатации еще на 15 лет до 2034 года, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - Сейчас на энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт. Все ремонтные работы направлены на повышение уровня безопасности и продление ресурса работы оборудования в дополнительный срок эксплуатации. Уже выполнен значительный объём подготовительных работ. Впереди – основные работы».

На энергоблоке №2 Кольской АЭС запланировано около 40 модернизационных мероприятий. В ряду основных задач: завершение строительно-монтажных работ здания гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ), модернизация САОЗ, спринклерной системы, внедрение пассивной САОЗ – системы гидроёмкостей, системы обогрева кольцевого бака, автоматических регуляторов мощности реактора, антисейсмическое раскрепление оборудования и трубопроводов первого контура, замена главных циркуляционных насосов.



Получение лицензии на продление срока эксплуатации блока №2 до 2034 года и пуск энергоблока №2 запланированы на октябрь 2019 года.



Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru