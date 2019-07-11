На ИННОПРОМ-2019 обсудили развитие робототехники в России

10 июля 2019 года в рамках X Международной промышленной выставки ИННОПРОМ прошла сессия «Развитие робототехники в России» с участием представителей робототехнических компаний и исследовательских организаций, институтов развития и государственных ведомств. В ходе дискуссии спикеры обсудили перспективы развития робототехнической отрасли страны.

Модератором дискуссии выступил исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская. Она анонсировала тему обсуждения:

«Мы сейчас находимся в такой ситуации, что параллельно ведутся разные государственные инициативы и нам очень важно синхронизировать работу разных ведомств, чтобы привносить в действительности актуальные и полезные для робототехнической отрасли идеи, которые в свою очередь несут пользу для экономики».



Директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России Вадим Медведев: «Мы сегодня являемся сторонниками того, что должны формировать с вами цепочки полного жизненного цикла. От того, что придумаем, до того, что мы выводим на рынок. Мы будем с вами партнерами в этом процессе».

О «дорожных картах» рассказал руководитель центра технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис Александр Климчик:

«Есть основная дорожная карта по сквозным технологиям робототехники и сенсорики, куда входят три основных компонента: сенсорные и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия, технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования и сенсоры и обработка сенсорной информации. Помимо этого, в дорожную карту по новым производственным технологиям вошло все, что относится к реальному производству. Все, где можно найти искусственный интеллект, находится сейчас в дорожной карте по искусственному интеллекту. Это такие направления как искусственный интеллект для управления робототехническими средствами, техническое зрение, без которого в робототехнике сложно, и интеллектуальное управление автономным транспортом, то сеть мультиагентные системы».

Руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Фонда «Сколково» Павел Кривозубов рассказал о грантовом финансировании в данной отрасли.

«Компаниям, которые создают сложные, дорогостоящие продукты, необходимо финансирование, для того чтобы создать NVP тот прототип, который можно демонстрировать заказчикам и внедрять в производство. У нас есть разные меры поддержки по данной тематике», - отметил спикер.

Свои мнения и комментарии по теме заседания также выразили директор - главный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота, руководитель «Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и ИИ» Андрей Незнамов, первый заместитель директора ФРП Андрей Манойло, генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев, руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов, начальник отдела координации развития «сквозных» цифровых технологий департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Денис Сухинин.