В Амурской области завершается строительство новой ЛЭП 110 кВ

Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершает строительство высоковольтной воздушной линии 110 кВ «Среднебелая – Березовка». Новый энергообъект обеспечит подключение к сетям компании территории опережающего развития «Приамурская», кроме того, с вводом линии повысится надежности и качество электроснабжения потребителей Ивановского, Благовещенского и Белогорского районов. Учитывая важность и значимость этого проекта, правительство Амурской области присвоило энергообъекту статус регионального значения.

«ЛЭП проходит по пахотным землям, поэтому активное строительство велось только в зимнее время, - отметил директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк. – На сегодняшний день установлены все опоры ЛЭП, аграрии продолжают под ней выращивать сою и зерновые, а мы проводим завершающие работы по включению энергообъекта в схему электроснабжения».

В ходе реализации проекта создается транзит электроэнергии ВЛ-110 кВ Белогорск – Среднебелая - Березовка-Силикатная - Благовещенск. Протяженность новой высоковольтной линии составила 15 км. При строительстве впервые в Амурской области применили стальные опоры из гнутого профиля. Это быстромонтируемые облегченные опоры, у которых, в сравнении с традиционными железобетонными, много преимуществ и при строительстве, и при эксплуатации. Сниженный вес конструкции, повышенная гибкость делает их более устойчивыми к динамическим воздействиям при пляске и обрывов проводов, гололеде. Конструкция опор обеспечивает легкий подъем монтажного и ремонтного персонала.

В конце текущего года завершаются все работы по обеспечению электроснабжением международного моста через реку Амур и предмостовой территории. Эти объекты расположены в ТОР «Приамурская». В этом же году начинается строительство новых энергообъектов для другой территории опережающего развития «Белогорск» - ВЛ 110 кВ и подстанции 110 кВ.