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Инвестиции (проекты)

Четыре новых резидента ТОР "Тольятти" создадут 1,7 тыс. рабочих мест в регионе

Четыре новых резидента территории опережающего развития (ТОР) "Тольятти" создадут 1,7 тыс. рабочих мест в Самарской области. Соответствующие соглашения подписаны в понедельник между компаниями и правительством региона на Всероссийском форуме-совещании по развитию моногородов России, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Подписано соглашение с четырьмя компаниями. Заявленный объем инвестиций составляет более 247,5 млн рублей, предполагается создание почти 1700 новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

В соответствии с соглашением, компания "Сталь-прокат" модернизирует производство стальных прямошовных труб, компания "ДатаТехнолоджи" создаст Центр обслуживания и обработки информации, компания "Смартс-Ситис" построит цифровую инфраструктуру Тольятти с применением инновационной технологии для развития услуг Smart City, а компанией "Автолитмаш" планирует расширить действующее инновационное предприятие в области литейного производства.

"Система льгот, предусмотренная для резидентов, предполагает создание максимально комфортных условий для открытия новых предприятий. Принятое сегодня решение увеличивает количество резидентов до 49, это значит, что будут новые рабочие места, пополнение бюджета и развитие города в целом", - цитирует пресс-служба и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Статус резидентов ТОСЭР Тольятти имеют 49 компаний, готовых создать более 7 тыс. новых рабочих мест и инвестировать более 18,6 млрд рублей.

 

ТАСС

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