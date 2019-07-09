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Модернизация

Компания "Россети" и ФАС России предупреждают картельный сговор в закупках

Компания Россети и ФАС России предупреждают картельный сговор в закупках

15 июля 2019, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компанией «Россети» обеспечено эффективное сотрудничество с Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации в целях выявления и пресечения случаев картельного сговора между компаниями – участниками закупочных процедур холдинга.

Цель - повышение экономической эффективности операционной деятельности электросетевого комплекса.

Так, блоком безопасности компании «Россети» в ходе проверочных мероприятий ряда закупочных процедур было выявлено участие в них только двух компаний, при этом снижение в рамках указанных закупок составило не более 2% от начальной максимальной цены. Результаты проведенной проверки указывали на наличие в действиях данных компаний признаков картельного сговора.

В связи с этим «Россетями» было направлено обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации о рассмотрении имеющейся информации на предмет нарушения п. 2 ч. 1 ст.11 Закона о защите конкуренции (в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен в период проведения закупочных процедур).

По итогам совместной работы работников блока безопасности компании «Россети» и сотрудников контрольно-надзорного ведомства инициатива группы впервые была поддержана Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. В результате эффективного взаимодействия недобросовестные действия в отношении предприятий «Россетей» были пресечены.

По результатам проведенной ФАС России проверки информации о наличии признаков сговора между компаниями-участниками закупочных процедур с целью поддержания цен на торгах и создания видимости конкуренции принято решение о признания наличия в действиях недобросовестных контрагентов компаний группы «Россети» нарушений п. 2 ч. 1 ст.11 Закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» (в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен в период проведения закупочных процедур).

В настоящее время «Россети» прорабатывают вопрос защиты своих интересов в части взыскания убытков, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Компания: ПАО "Россети"

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