9 июля 2019 года НПО «Наука» и Фонд развития промышленности подписали договор целевого займа на сумму 26,3 млн рублей по программе «Лизинговые проекты». Заемные средства Фонда будут направлены на приобретение уникального высокотехнологичного оборудования для проведения испытаний авиационных агрегатов в новом производственно-испытательном комплексе НПО «Наука» во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба НПО «Наука».

​Общая стоимость проекта составляет 97,3 млн рублей, из них 26,3 млн рублей предоставит ФРП, еще 2,5 млн рублей – средства «Науки», остальное - финансовый партнер предприятия АО "Сбербанк Лизинг". В настоящее время НПО «Наука» производит релокацию и модернизацию производства, что подразумевает внедрение передовых технологий и современного оборудования. Новая техника поможет увеличить производительность труда, расширить ассортимент и повысить качество выпускаемых изделий. Строящийся комплекс во Владимирской области будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Общий объем инвестиций на комплексное развитие производства авиационных агрегатов в Киржаском районе составит свыше 2 млрд. рублей, пояснили в компании.



ПАО НПО «Наука» является ведущим российским предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самолетов и вертолетов. Предприятие также представляет услуги в сфере поддержки заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых систем и изделий.

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