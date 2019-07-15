На Курской АЭС-2 завершено бетонирование перекрытия кольцевого коридора системы СПЗО первого энергоблока

15 июля на первом энергоблоке Курской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты Курского филиала ООО «Трест РосСЭМ» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома) завершили бетонирование перекрытия кольцевого коридора системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО) здания реактора.

Работы выполнены за три месяца. Для соблюдения установленных сроков были применены методы постоянной диспетчеризации и оперативного контроля выполнения тематических задач. По словам вице-президента — директора проекта по сооружению Курской АЭС 2 АО ИК «АСЭ» Алексея Дерия, «все 100 человек, задействованные при решении данной задачи, показали высокий профессионализм и слаженную работу». Толщина бетонирования плиты перекрытия составила 1,8 метра, общий объем бетонирования - 3200 куб. метров. В ходе работ был применен монолитный самоуплотняющийся бетон. Бетонирование производилось на технологической отметке 0,000 (около 8 метров от уровня земли).

Выполнение данного ключевого события, отметил Алексей Дерий, «открывает новый фронт работ по бетонированию внутренней защитной оболочки (ВЗО) до отметки +9,100 и обеспечивает продолжение устройства общего контура герметизации здания реактора».

Для справки:

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Пресс-служба АО ИК «АСЭ»