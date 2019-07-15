На ремонт электросетей в юго-западном энергорайоне направлено 57 млн рублей

В первом полугодии 2019 года Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» провел комплекс работ для повышения надежности распределительной сети юго-западного района в предстоящий осенне-зимний период. Общая стоимость работ составила 57,4 млн рублей.



Энергетики заменили около 1,5 тысяч опор, порядка четырёх тысяч дефектных изоляторов, а также 15 км изношенного алюминиевого провода на провод с большим сечением. Это позволило повысить напряжение поставляемой потребителям электроэнергии и снизить ее технические потери.



Для повышения качества и надежности электроснабжения бытовых потребителей специалисты «Россети Кубань» выполнили ремонт 430 комплектных трансформаторных подстанций. Заменили порядка 700 устаревших ответвлений в домовладения общей протяженностью более 19 км. Взамен традиционного алюминиевого провода был использован самонесущий изолированный провод (СИП), который имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами. Кроме того, применение СИП практически исключает несанкционированное подключение к электросети и снижает эксплуатационные расходы.