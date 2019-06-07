Сухие трансформаторы RESIBLOC от ABB прошли испытания на сейсмостойкость

Технология RESIBLOC была разработана 44 года назад для морского флота. Особенностью оборудования серии стала стойкость к резким механическим нагрузкам и сильным вибрациям благодаря монолитным катушкам и 80%-ному содержанию стекловолокна в изоляции. Это позволяет выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале MSK-64 включительно, что было подтверждено в ходе специальных испытаний.

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, объявляет об успешных испытаниях трансформаторов RESIBLOC на сейсмостойкость. Испытания проводились совместно со специалистами Центра Комплексно-Сейсмических Испытаний (ООО "ЦКСИ") и доказали способность RESIBLOC выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале MSK-64 включительно. Результаты испытаний трансформатора RESIBLOC-1600/10/0.4 IP00 дали возможность получить сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546.1-98 (7, 8, 9 баллов по шкале MSK-64) в системе сертификации "Вибросейсмостандарт".

"Предприятия наших заказчиков расположены в различных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти регионы находятся в зоне интенсивной сейсмической активности, где мощность землетрясения может достигать 8-9 баллов по шкале MSK-64. Чтобы гарантировать безопасную и бесперебойную работу предприятий наших клиентов, мы решили провести испытания сухого трансформатора серии RESIBLOC на сейсмостойкость. Теперь наши заказчики могут быть уверены в чрезвычайной прочности и надежности оборудования ABB", - заявил Андрей Мартынов, менеджер продукта "Сухие трансформаторы" компании ABB в России.

Чтобы проверить способность трансформатора RESIBLOC выдерживать землетрясения интенсивностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64 было проведено по два опыта при каждой интенсивности сейсмического воздействия (воздействия в двух направлениях на трансформатор). Опыты землетрясения проводились в течение одного дня с небольшими перерывами для контроля состояния трансформатора и каждый раз с увеличивающейся нагрузкой. Суммарно 6 землетрясений за 1 день. В соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1-98 спектр воздействия на трансформатор ABB находился в частотном диапазоне от 0 до 30 Гц с амплитудами ускорения до 2,5 м/с2. Спектры ответа трансформатора RESIBLOC при испытаниях на 9 баллов по шкале MSK-64 при 5% демпфировании доходили до 10 м/с2.

После испытаний на сейсмостойкость были повторно проведены все приемо-сдаточные испытания трансформатора - отклонений от первоначальных значений зафиксировано не было. На основании этого можно сделать вывод о том, что трансформатор способен благополучно выдерживать сейсмические воздействия.

Протестированные трансформаторы производятся компанией ABB в России - в 2018 году производство было локализовано на заводе в городе Хотьково в Московской области. Для российских заказчиков это стало хорошей новостью: теперь надежное оборудование мирового уровня доступно по конкурентоспособной цене и в более сжатые сроки - ведь ключевые позиции оборудования всегда есть на складе. RESIBLOC, произведенный в России, соответствует требованиям российских стандартов и предлагает готовую линейку детальных чертежей и другой необходимой информации для проектировщиков. Сегодня заказчикам доступны российские трансформаторы RESIBLOC с номинальным первичным напряжением 6, 10, 20 кВ и мощностью от 630 до 3150 кВА.

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