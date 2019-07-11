Жители удаленных районов Ямала теперь могут подключать цифровые сервисы "Ростелекома"

Компания «Ростелеком» расширила пропускную способность цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) Аксарка — Яр-Сале и Салехард — Мужи. Модернизация инфраструктуры позволила обеспечить более качественный и быстрый интернет в близлежащих селах, а также расширить перечень телеком-услуг, доступных их жителям. Теперь в поселке Белоярск и селе Катравож Приуральского района, селах Салемал, Панаевск и Яр-Сале Ямальского района, а также селах Шурышкары, Восяхово и Мужи Шурышкарского района есть возможность подключить интерактивное телевидение и домашнее видеонаблюдение.

Александр Оболтин, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг, предоставляемых клиентам нашей компании. Даже на тех территориях, где связь обеспечивается такими специфическими технологиями, как радиорельные, наши специалисты находят способы улучшить качество интернета, что, в свою очередь, позволяет клиентам пользоваться и другими телекоммуникационными сервисами».

За счет увеличения пропускной способности ЦРРЛ Аксарка — Яр-Сале с 550 Мбит/с до 1,1 Гбит/с доступ к интерактивному телевидению получили более двух тысяч семей. В административном центре Ямальского района теперь есть возможность подключения интерактивного телевидения с пакетом, включающим 60 телеканалов в цифровом качестве, а жители Салемала, Панаевска и Белоярска могут выбрать любой тариф IP-TV.

В населенных пунктах Шурышкарского района и селе Катравож Приуральского района телеком-услуги стали доступны благодаря строительству дополнительной радиорелейной линии от Салехарда до Мужей параллельно уже существующей. Скорость интернета увеличена до 10 Мбит/с, а возможность подключения к полному пакету IP-TV получили более тысячи домохозяйств. С новым форматом телевещания абоненты в селах могут управлять просмотром любимых передач — перематывать на начало или ставить на паузу.

Радиорелейная линия представляет собой систему ретрансляционных станций, расположенных на расстоянии друг от друга, которая способна обеспечить передачу данных и голосовой информации на высоких скоростях, включая широкополосный выход в интернет и цифровую телефонию, в самые труднодоступные для сигнала местности. Ее постепенно заменяют волоконно-оптическими линиями передачи. Но есть территории, где прокладка кабеля затруднена (плотная городская застройка, индустриальные зоны, удаленные и труднодоступные районы, транспортные пути и водные преграды и т. д.), для расположенных там населенных пунктов «релейка» — единственный способ приема-передачи сигналов.