Дочерняя компания General Electric примет участие в проекте расширения приливной электростанции MeyGen в Шотландии

Компания SIMEC Atlantis Energy – разработчик проекта сооружения приливной электростанции (ПЭС) MeyGen1 – объявила о начале сотрудничества с компанией General Electric’s Power Conversionbusiness (GE Power Conversion)2 в целях разработки крупнейшей в мире приливной турбины (tidal stream turbine).

Компании подписали Соглашение о технологическом партнерстве и привилегированном поставщике (Technology Partnership and Preferred Supplier Agreement), в соответствии с которым они будут совместно работать над дальнейшей реализацией проекта строительства ПЭС MeyGen. ПЭС MeyGen считается крупнейшей в мире электростанцией данного типа. Станция уже более года выдает электроэнергию в британскую энергосистему. В настоящее время на площадке ПЭС MeyGen установлены 4 турбины AR 1500 мощностью 1,5 МВт каждая3. GE Power Conversion в качестве привилегированного поставщика поставляет системы электропитания гидроагрегатов ПЭС MeyGen.

Проект сооружения ПЭС MeyGen разбит на 2 этапа. Подписание соглашения о технологическом партнерстве позволит перейти ко второму этапу проекта, получившему название Project Stroma, целью которого является увеличение мощности станции на 6 МВт. В рамках соглашения о технологическом партнерстве GE Power Conversion поставит генераторы приливных турбин и инверторы для преобразования и сглаживания колебаний выдаваемой станцией мощности перед выдачей ее в сеть.

В конечном итоге ПЭС MeyGen может быть расширена до ≈400 МВт суммарной выходной мощности, если SIMEC Atlantis Energy получит необходимые разрешения и подпишет соглашения о присоединении к электрической сети.

Информационно-аналитический ресурс PEi

1 Станция располагается в проливе Пентланд-Ферт в северной Шотландии, между о. Строма и побережьем Кейтнесса.

2 Дочерняя компания General Electric.

3 Установлены в 2017 г.