Россия остановила поставки газа по "Северному потоку" до 30 июля

Газопровод "Северный поток" с 16 до 30 июля приостановил транспортировку газа из-за плановых работ. Об этом ТАСС сообщили в компании - операторе Nord Stream AG и подтверждают данные системы Opal Gastransport GmbH.

Обе нитки газопровода приостановлены для проведения ежегодного планового техобслуживания, о чем компания уведомляла еще 9 июля. Во время этих работ проводится тестирование механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода.

Как отмечается в сообщении Nord Stream, ежегодные плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности газопровода. График работ по техническому обслуживанию скоординирован с партнерами Nord Stream.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционеры Nord Stream - "Газпром" с 51%-ной долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas - с 15,5%-ной долей, а также нидерландская Gasunie и французская ENGIE - с 9%-ной долей.

ТАСС