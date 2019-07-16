Компания "Россети Урал" стала лауреатом Всероссийского конкурса "Надежный партнер – Экология"

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

Конкурс проводится в 2019 году впервые, его цель – содействовать реализации национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране. Организаторами проекта выступила Ассоциация «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при официальной поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, Минэнерго, Минприроды, Минпромторга и Минстроя России.

В конкурсе приняло более 100 российских компаний в различных номинациях. Конкурс предусматривал двухэтапное голосование: проекты оценивало не только экспертное жюри, но и широкая общественность на сайте ассоциации.

«Россети Урал» стали победителем в номинации «Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия». Энергетики в конкурсной заявке представили работу по повышению орнитологической безопасности на территории Южного Урала.

В зоне ответственности филиала «Челябэнерго» в центре особого внимания специалистов находятся особо охраняемые природные территории, и это не случайно, ведь заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы занимают более десятой части Челябинской области. Жюри конкурса высоко оценило значимость вклада энергетиков в дело охраны окружающей среды, в особенности – комплекс мероприятий по монтажу птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи, находящихся на особо охраняемых природных территориях, водоемах и путях миграции птиц. Специальные устройства предотвращают гибель пернатых от удара током, обеспечивают снижение количества аварийных отключений ЛЭП и продлевают срок службы изоляторов. К настоящему моменту на территории ответственности энергокомпании специалисты «Челябэнерго» установили 3301 комплект ПЗУ на 1101 опоре воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ и общей протяженностью около 84 км.

В компании утвержден график установки ПЗУ на ВЛ 6-110кВ в производственных отделениях филиала «Челябэнерго» на 2017-2021 годы. При составлении графика установки защитных устройств учитывались многие факторы - пути миграции птиц на территории Южного Урала, особо охраняемые природные территории, водоемы, а также рекомендации ведущих специалистов орнитологов Челябинской области. В настоящее время энергетики реализуют совместный проект с Министерством экологии Челябинской области и областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» по вопросу обследования ЛЭП, находящихся на границах государственных природных биологических заказников.

Важным вкладом энергетиков в охрану окружающей среды является комплекс мероприятий по замене голого провода на экологически чистый и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП). Так, за 2017-18 гг. на территории Челябинской области энергетики заменили 252 км морально устаревшего провода на СИП.

Стоит подчеркнуть, что в компании «Россети Урал» много лет успешно реализуется комплексная экологическая политика, которая в том числе включает в себя мероприятия по снижению доли устаревшего оборудования, которое используется на объектах электросетевого комплекса и содержит опасные вещества, снижению объемов вырубок лесных насаждений при прокладке и содержании просек при прохождении воздушных линий в лесных массивах, снижению негативного воздействия на окружающую среду при строительстве объектов электросетевого комплекса.