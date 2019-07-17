Российские корпорации ищут партнёров в сфере высоких технологий среди предприятий Омской области

Омские компании малого и среднего бизнеса смогут поставлять крупнейшим корпорациям высокотехнологичные продукты и инжиниринговые услуги. У предприятий Омской области появилась возможность обзавестись деловыми партнёрами из числа крупнейших российских корпораций. В их числе – такие известные заказчики, как ПАО «Газпром», ОАО «Красцветмет», ПАО ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», АО «РусАл», ПАО «Россети», ПАО «Сибур Холдинг» и другие.

Министерство экономики Омской области сообщает, что малый и средний бизнес региона приглашает к сотрудничеству Автономная некоммерческая организация «Инновационный инжиниринговый центр». Эта организация была создана негосударственным институтом развития компаний «Иннопрактика», чтобы координировать внедрение инноваций в деятельность крупнейших отечественных корпораций.

«Инновационный инжиниринговый центр» составил перечень технологических запросов крупнейших российских корпораций. Омские компании, которым есть что предложить в ответ на эти запросы, могут обратиться в региональное Минэкономики по телефону: +7(3812) 37-40-14. Специалисты министерства объяснят, какие шаги следует предпринять, чтобы о вашей инновационной продукции узнали потенциальные заказчики.

Перечень актуальных технологических запросов со стороны корпораций – партнёров АНО «Инновационный инжиниринговый центр»: Создание амфибийного всепогодного грузопассажирского судна для Арктики (грузоподъёмность от 60 тонн, температура эксплуатации до -60 °С).

Разработка технологии и оборудования для закрепления свай в корпусе морской ледостойкой стационарной платформы (гидророзжим).

Разработка технологии производства разборных свай для крепления основания морской стационарной платформы.

Разработка и организация производства вакуумных сито-конвейерных установок для очистки буровых растворов.

Обеспечение прокладки подводных трубопроводов большого диаметра (1 м).

Анализ рудопотока (минералогия) в режиме реального времени и с высокой точностью.

Разработка пневматического перекрытия для ремонта рудоспусков на подземных рудниках.

Разработка предложений по организации обогрева майны отстойников в системе оборотного водоснабжения производственных предприятий.

Разработка технологии смолинъекционного упрочнения горного массива в шахте.

Разработка отечественной ERP-системы.

Разработка устройств контроля частичных разрядов.

Разработка предложений по улучшению показателей фильтруемости медных концентратов на керамических фильтрах.

Разработка технологии очистки сточных вод от микропримесей и возврат осадка в технологический процесс.

Подбор и разработка решений для потокового анализа жидких и газовых сред, определения загазованности, контроля выбросов в атмосферу.

Комплексная оптимизация технологии брикетирования медно-никелевого концентрата.

ТЭО организации производства металлических порошковых материалов методом карбонильной технологии.

Разработка способов и средств для исключения образования наледи на экипажной части железнодорожного подвижного состава (антиобледенение).

Организация серийного производства токоограничивающих устройств на основе сверхпроводимости.

Организация серийного производства цифровых трансформаторов тока и напряжения.

Организация серийного производства сшитого полиэтилена для силового кабеля 110-500 кВ.

Высокоэффективные технологии переработки лигнина и отходов целлюлозно-бумажного производства.

Система мониторинга стрессовых состояний операторов ответственных производств на основе нейротехнологий.

kvnews.ru