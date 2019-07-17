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Контракты

Российские корпорации ищут партнёров в сфере высоких технологий среди предприятий Омской области

Омские компании малого и среднего бизнеса смогут поставлять крупнейшим корпорациям высокотехнологичные продукты и инжиниринговые услуги. У предприятий Омской области появилась возможность обзавестись деловыми партнёрами из числа крупнейших российских корпораций. В их числе – такие известные заказчики, как ПАО «Газпром», ОАО «Красцветмет», ПАО ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», АО «РусАл», ПАО «Россети», ПАО «Сибур Холдинг» и другие. 

Министерство экономики Омской области сообщает, что малый и средний бизнес региона приглашает к сотрудничеству Автономная некоммерческая организация «Инновационный инжиниринговый центр». Эта организация была создана негосударственным институтом развития компаний «Иннопрактика», чтобы координировать внедрение инноваций в деятельность крупнейших отечественных корпораций. 

«Инновационный инжиниринговый центр» составил перечень технологических запросов крупнейших российских корпораций. Омские компании, которым есть что предложить в ответ на эти запросы, могут обратиться в региональное Минэкономики по телефону: +7(3812) 37-40-14. Специалисты министерства объяснят, какие шаги следует предпринять, чтобы о вашей инновационной продукции узнали потенциальные заказчики. 

Перечень актуальных технологических запросов со стороны корпораций – партнёров АНО «Инновационный инжиниринговый центр»:

  • Создание амфибийного всепогодного грузопассажирского судна для Арктики (грузоподъёмность от 60 тонн, температура эксплуатации до -60 °С).
  • Разработка технологии и оборудования для закрепления свай в корпусе морской ледостойкой стационарной платформы (гидророзжим).
  • Разработка технологии производства разборных свай для крепления основания морской стационарной платформы.
  • Разработка и организация производства вакуумных сито-конвейерных установок для очистки буровых растворов.
  • Обеспечение прокладки подводных трубопроводов большого диаметра (1 м).
  • Анализ рудопотока (минералогия) в режиме реального времени и с высокой точностью.
  • Разработка пневматического перекрытия для ремонта рудоспусков на подземных рудниках.
  • Разработка предложений по организации обогрева майны отстойников в системе оборотного водоснабжения производственных предприятий.
  • Разработка технологии смолинъекционного упрочнения горного массива в шахте.
  • Разработка отечественной ERP-системы.
  • Разработка устройств контроля частичных разрядов.
  • Разработка предложений по улучшению показателей фильтруемости медных концентратов на керамических фильтрах.
  • Разработка технологии очистки сточных вод от микропримесей и возврат осадка в технологический процесс.
  • Подбор и разработка решений для потокового анализа жидких и газовых сред, определения загазованности, контроля выбросов в атмосферу.
  • Комплексная оптимизация технологии брикетирования медно-никелевого концентрата.
  • ТЭО организации производства металлических порошковых материалов методом карбонильной технологии.
  • Разработка способов и средств для исключения образования наледи на экипажной части железнодорожного подвижного состава (антиобледенение).
  • Организация серийного производства токоограничивающих устройств на основе сверхпроводимости.
  • Организация серийного производства цифровых трансформаторов тока и напряжения.
  • Организация серийного производства сшитого полиэтилена для силового кабеля 110-500 кВ.
  • Высокоэффективные технологии переработки лигнина и отходов целлюлозно-бумажного производства.
  • Система мониторинга стрессовых состояний операторов ответственных производств на основе нейротехнологий.

 

kvnews.ru

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