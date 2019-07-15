"Ростелеком" развернул строительство оптики в частном секторе Ивановской области

В начале июля 2019 года в рамках инвестиционного проекта «Ростелеком» завершил строительство оптической сети в Кинешме и приступил к работам в Иванове и Ивановском районе1. Новая сетевая инфраструктура позволит обеспечить доступом к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам почти пять тысяч домохозяйств частного сектора.

Вячеслав Лобанов, житель микрорайона Нежданово, г. Иваново: «Без интернета сейчас никуда! В некоторых организациях сейчас уже даже справку не получить без Госуслуг. Вот у меня двое детей. Школьники. Им для учебы нужен интернет. И для игр, конечно. Можно, конечно, пользоваться модемом, но такая скорость детей не устраивает – им надо чем быстрее, тем лучше. Да и обходится такой интернет в копеечку. Поэтому мы очень ждём, когда к нам придёт оптика».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Проблема с доступом в интернет остро стоит почти во всех регионах страны. Зачастую в частных домах люди не имеют равных возможностей с жильцами многоэтажек. Поэтому «Ростелеком» инициировал инвестпроект и начал стройку оптики по современной технологии GPON2. Наши специалисты уже проложили пять километров кабеля в Кинешме и начали тянуть его в Иваново и Ивановский район. Это поможет улучшить качество жизни в частном секторе, в том числе – в коттеджных поселках. Волоконно-оптическая сеть позволяет клиентам развернуть дома Wi-Fi-cеть, установить видеонаблюдение или, например, интеллектуальную систему «Умный дом» для комфорта и безопасности».

В «Базовый» комплект «Умного дома» входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. «Расширенный» дополнен датчиками задымления и протечки. А комплект «Управление» – умными лампочками и розетками. Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или через личный кабинет на сайте услуги. При возникновении чрезвычайной ситуации система сообщает хозяину о случившемся через e-mail, SMS или Push-уведомления.

1 В рамках инвестиционного проекта «Ростелеком» строит оптику в микрорайонах Будённый г. Кинешмы, Авдотьино, Курьяново, Нежданово г. Иванова, населенных пунктах Дьяково, Песочнево, Конохово, Шуринцево, Кривцово Ивановского района.

2 GPON (от англ. Gigabit Passive Optical Network, гигабитная пассивная оптическая сеть) – одна из самых современных технологий доступа в интернет, позволяющая подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом.