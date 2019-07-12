"Саратовские сети" повысили надежность электроснабжения нефтяников

Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги) – «Саратовские сети» предоставил 2 МВт электрической мощности для технологического присоединения к электрическим сетям объектов нефтедобычи на территории Советского района Саратовской области.



Существующая схема электроснабжения перестала соответствовать современным требования нефтяников. Запрошенную электрическую мощность энергетики предоставили с подстанции 110 кВ «Бобровка - 7». С этой целью была выполнена реконструкция ячейки 6 кВ: установлена ошиновка, ограничитель перенапряжения, вакуумный выключатель и трансформатор тока.



Технологическое присоединение к электрическим сетям – это одно из трех основных направлений деятельности «Россети Волга». В компании организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.