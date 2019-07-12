Утверждены проекты РусГидро по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке

Сегодня Правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных РусГидро проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке: строительства Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Окупаемость проектов будет обеспечена за счет механизмов, предусмотренных государственной программой модернизации тепловой энергетики России.

Артемовская ТЭЦ-2 будет построена в Приморском крае и заместит Артемовскую ТЭЦ, введенную в эксплуатацию еще в 1936 году. Станция будет возведена на новой площадке с частичным использованием инфраструктуры выводимой станции. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива будет использован бурый уголь местных месторождений. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Хабаровская ТЭЦ-4 предназначена для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (1954 год) и будет расположена на ее площадке, в центре электрических и тепловых нагрузок столицы Хабаровского края. Ее электрическая мощность составит 328 МВт, тепловая – 1374 Гкал/ч. Станция будет работать на природном газе, пуск намечен на 2025 год.

Вторая очередь Якутской ГРЭС-2 будет расположена на площадке выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС. Планируемая электрическая мощность новой станции – 157,4 МВт, тепловая мощность – 200 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 - основного источника электрической и тепловой энергии столицы Дальневосточного федерального округа - предусматривает замену трех турбоагрегатов, а также реконструкцию восьми котлоагрегатов с восстановлением проектных параметров пара. При этом электрическая мощность заменяемого оборудования увеличится с 283 до 360 МВт, тепловая мощность – с 506 до 570 Гкал/ч. Работы будут проходить поэтапно и завершатся в 2025 году.

Все проекты ориентированы на использование современного, высокоэффективного оборудования российского производства и отвечают самым высоким экологическим требованиям. Их реализация позволит обеспечить надежное снабжение потребителей электроэнергией и теплом, создаст предпосылки для дальнейшего социально-экономического развития регионов.

К настоящему времени РусГидро разработаны обоснования инвестиций строительства и модернизаций электростанций. Начата разработка проектной документации, в ходе которой отдельные параметры энергообъектов могут быть уточнены.