В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 142 километров воздушных ЛЭП

В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 2019 года. Все намеченные с января по май мероприятия выполнены в полном объеме.



Отремонтированы 52 трансформаторных подстанции 6-10 кВ, 71 трансформатор 10/0,4 кВ и порядка 142 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено более 180 га трасс воздушных линий.



Всего в 2019 году в Тамбовэнерго планируют отремонтировать 723,126 километра воздушных линий и 157 трансформаторных подстанций, расчистить более 514 га трасс воздушных линий, провести ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Основная часть работ будет завершена до 1 октября.