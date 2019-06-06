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Модернизация

В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 142 километров воздушных ЛЭП

В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 142 километров воздушных ЛЭП

17 июля 2019, 16:50
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, ТАМБОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 2019 года. Все намеченные с января по май мероприятия выполнены в полном объеме.

Отремонтированы 52 трансформаторных подстанции 6-10 кВ, 71 трансформатор 10/0,4 кВ и порядка 142 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено более 180 га трасс воздушных линий.

Всего в 2019 году в Тамбовэнерго планируют отремонтировать 723,126 километра воздушных линий и 157 трансформаторных подстанций, расчистить более 514 га трасс воздушных линий, провести ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Основная часть работ будет завершена до 1 октября.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"

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