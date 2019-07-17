АО "РУСБУРМАШ" завершило сооружение технологических скважин на блоке 6Б Хохловского месторождения урана

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания по проведению геологоразведочных, буровых и строительных работ Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») завершило сооружение технологических скважин на блоке 6Б Хохловского месторождения урана (Шумихинский район, Курганская обл.).

Хохловское месторождение отрабатывает АО «Далур», также входящее в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». Летом 2019 года, после успешного завершения опытно-промышленных работ, с блока 6Б начинается промышленное освоение месторождения.

На блоке завершено сооружение 45 технологических скважин. Помимо традиционного бурения и строительно-монтажных работ в рамках проекта «Готовый полигон» АО «РУСБУРМАШ» будут выполнены инженерная подготовка территории, устройство системы энергоснабжения, создание объектов инфраструктуры (монтаж линий электропередач, подъездных и внутриплощадочных автодорог, эстакад и др.).

«Специалисты нашей компании прекрасно знакомы с геологическими и гидрогеологическими особенностями месторождений Зауралья. Знают и понимают, как, учитывая их, работать максимально эффективно и безопасно для окружающей среды. В этом году мы успешно завершили пилотный проект «Готовый полигон» по обустройству 12 технологических блоков на Далматовском месторождении. Учитывая положительный опыт, применяем на Хохловском лучшие практики и решения», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «РУСБУРМАШ» по бурению и сервису Сергей Демченко.

Всего в 2019 году на месторождении планируется начать отработку двух эксплуатационных блоков.

«На полную мощность месторождение заработает к 2021 году», — сообщил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

Пресс-служба АО «РУСБУРМАШ»