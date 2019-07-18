Алексей Солдатенко утвержден в должности генерального директора "Тюменьэнерго"

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
18 июля 2019, 13:00
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСЕЙ СОЛДАТЕНКО, ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Совет директоров компании одобрил назначение Алексея Солдатенко генеральным директором «Тюменьэнерго» (предоставляет услуги под брендом «Россети Тюмень»), отвечающей за транспорт и распределение электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Алексей Солдатенко исполнял обязанности главы компании с 26 июня 2019 года.
Перед новым руководителем поставлен ряд задач, связанных с реализацией на территории присутствия концепции «Цифровая трансформация 2030», дальнейшим улучшением производственных и финансово-экономических показателей, а также развитием человеческого капитала.
«Алексей Солдатенко с первых дней в качестве главы «Россети Тюмень» проявил себя профессионалом, тонко разбирающимся в специфике региональной электроэнергетики. Уверен, он способен найти баланс между интересами потребителей и стабильным функционированием электросетевого комплекса, претворив в жизнь планы по его глубокой модернизации на основе самых современных технологических решений», - прокомментировал назначение генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.