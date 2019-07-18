Алексей Солдатенко утвержден в должности генерального директора "Тюменьэнерго"

Совет директоров компании одобрил назначение Алексея Солдатенко генеральным директором «Тюменьэнерго» (предоставляет услуги под брендом «Россети Тюмень»), отвечающей за транспорт и распределение электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Алексей Солдатенко исполнял обязанности главы компании с 26 июня 2019 года.

Перед новым руководителем поставлен ряд задач, связанных с реализацией на территории присутствия концепции «Цифровая трансформация 2030», дальнейшим улучшением производственных и финансово-экономических показателей, а также развитием человеческого капитала.