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Персоны

Алексей Солдатенко утвержден в должности генерального директора "Тюменьэнерго"

Совет директоров компании одобрил назначение Алексея Солдатенко генеральным директором «Тюменьэнерго» (предоставляет услуги под брендом «Россети Тюмень»), отвечающей за транспорт и распределение электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Алексей Солдатенко исполнял обязанности главы компании с 26 июня 2019 года.

Перед новым руководителем поставлен ряд задач, связанных с реализацией на территории присутствия концепции «Цифровая трансформация 2030», дальнейшим улучшением производственных и финансово-экономических показателей, а также развитием человеческого капитала.

«Алексей Солдатенко с первых дней в качестве главы «Россети Тюмень» проявил себя профессионалом, тонко разбирающимся в специфике региональной электроэнергетики. Уверен, он способен найти баланс между интересами потребителей и стабильным функционированием электросетевого комплекса, претворив в жизнь планы по его глубокой модернизации на основе самых современных технологических решений», - прокомментировал назначение генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Компания: ПАО "Россети"

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