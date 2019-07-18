Госдума приняла закон, расширяющий прописанных в соглашении о ТОР круг вопросов

Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР). Документ инициирован правительством РФ.

Закон расширяет перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В частности, в документе может быть установлен порядок исполнения субъектом Федерации или муниципальным образованием обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. Кроме того, могут быть предусмотрены меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств.

Документ уточняет, что наблюдательный совет ТОР оценивает эффективность функционирования территории опережающего развития в соответствии с методикой, установленной правительством РФ. Также снимаются ограничения на количественный состав наблюдательного совета ТОР.

Предлагается сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР - в исключительных случаях проверки в отношении малых предприятий могут быть продлены не более чем на тридцать часов, в отношении микропредприятий - не более чем на десять часов, в отношении иных резидентов ТОР - не более чем на пятнадцать рабочих дней.

Документом также предусматривается возможность включения в границы ТОР акватории водных объектов. Это позволит резидентам территорий опережающего развития осуществлять связанную с использованием водных объектов рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений, указывают в правительстве. Предложение о создании (изменении границ) ТОР, в границы которой предполагается включить часть поверхностного водного объекта, направляется на согласование в федеральные органы исполнительной власти с приложением, в частности, прогнозного анализа социально-экономических последствий создания ТОР, экономико-географических характеристик ТОР, сведений о наличии инвесторов, заключивших с предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест.

О преференциях

Законом устанавливается запрет на предоставление преференциального режима ТОР организациям, осуществляющим банковскую, страховую, клиринговую деятельность, а также организациям, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и негосударственными пенсионными фондами. Ко второму чтению в перечень таких организаций были добавлены организации, осуществляющие добычу нефти, добычу природного газа и (или) газового конденсата, а также заготовку древесины и ее реализацию.

"Это предложение обуславливается целями применения режима ТОР только в отношении предприятий, осуществляющих реальное производство для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, как на российском рынке, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в пояснительной записке к документу. Также предусмотрено согласование с Минвостокоразвития инвестиционных программ и планов развития госкорпораций, госкомпаний и иных организаций с государственным участием в части их реализации на территории Дальневосточного федерального округа.

ТОРы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, могут быть преобразованы по решению правительства РФ. При этом резиденты этих ТОРов сохранят статус резидента, полученный в соответствии с порядком, установленным кабмином, и будут пользоваться всеми льготами до окончания действия соглашения об осуществлении деятельности.

ТАСС