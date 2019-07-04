Кабельный завод ЭЛКАБ вошёл в ТОП самых эффективных предприятий России

Кабельный завод ЭЛКАБ, крупный производитель и поставщик кабельно-проводниковой продукции, вошёл в ТОП самых эффективных предприятий России по оценкам кредитных учреждений. Предприятие находится в Нижегородской области и перерабатывает свыше 10 000 тонн меди и 5 000 тонн алюминия в год. Мы поговорили с Андреем Пятиным, заместителем генерального директора завода ЭЛКАБ, который немного рассказал о секретах эффективности предприятия.

“Всё оборудование, которое мы используем, в основном, европейское. Это Frigeco, Rosendahl, Niehoff. Куплено новым — на оборудовании экономить нельзя, потому что оно напрямую влияет на конечный результат производства.”

“У нас всё сделано так, чтобы меньше тратить электроэнергии. Например, на потолке заменили остекление, поменяли поликарбонат . Он был более мутный и местами успел разрушиться. В результате сейчас мы экономим от 2-х до 5-ти, а то и 8-ми часов в употреблении электроэнергии. Экономия зависит от сезонности. Правда, возникают определенные сложности зимой, такое "естественное освещение" нужно регулярно очищать от снега. Ещё мы поменяли заменили фонари на светодиодные. Это, конечно, стоило денег, но окупилось в течении полугода. Затраты на электроэнергию при этом снижены в 2-3 раза.”

“На базе Oracle мы разработали программу учета себестоимости продукции. Отдельный блок занимается входящим и исходящим контролем, промежуточным контролем и разделкой кабеля наших конкурентов. Это нужно для программного сравнения с нашими текущими конструкциями и наглядности, что у кого-то более технологичная продукция.”

“Мы не гонимся за тем, чтобы попасть в ТОП-5, ТОП-10 лучших заводов. Мы просто работаем над качеством продукции.” - обозначил позицию предприятия заместитель генерального директора Андрей Пятин.

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