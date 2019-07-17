Комиэнерго повысит надежность электроснабжения жителей и газоперерабатывающего завода в Усинске

Филиал «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» проводит капитальный ремонт силового трансформатора 220 кВ мощностью 40 МВА на подстанции (ПС) 220/35/6 кВ «КС УГПЗ» в Усинске. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей части г.Усинска и газоперерабатывающего завода ООО «Лукойл-Коми». На ремонт энергооборудования филиал направит более 10 млн рублей.



Сегодня на балансе «Комиэнерго» находятся две подстанции 220 кВ – «Промысловая» и «КС УГПЗ». Они являются центрами питания для жителей Усинского района и объектов нефтяной промышленности. В этом году в рамках ремонтной кампании энергетики восстанавливают первоначальные характеристики у одного из двух трансформаторов 220 кВ ПС «КС УГПЗ». Специалисты выполнили слив трансформаторного масла, произвели разгерметизацию, и демонтировали навесное оборудование. Сейчас идут работы по замене шиберов радиаторов охлаждения и высоковольтных вводов 220 кВ. Также будет выполнен ремонт вводов 35 и 6 кВ, регулятора напряжения и его привода. Финальным этапом, перед вводом в работу, станет приемка и испытание силового трансформатора.



Капитальный ремонт трансформатора планируется завершить до конца июля. На время работ всю нагрузку по электроснабжению потребителей обеспечивает второй силовой трансформатор.