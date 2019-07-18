Опубликована законодательная стратегия по поэтапному отказу от использования угля в Германии

Министерство экономики и энергетики Германии опубликовало законодательную стратегию по поэтапному отказу от использования природного угля в стране в соответствии с рекомендациями Комиссии «Рост, структурные изменения и занятость» («Growth, structural change and employment» Commission). Стратегией предусмотрено снижение мощности угольной генерации до 30 ГВт к 2022 г. (включая 15 ГВт – ТЭС на буром угле) и до 17 ГВт в 2030 г. (включая 9 ГВт – ТЭС на буром угле), чтобы достичь нулевого уровня мощности угольной генерации к 2038 г.

В настоящее время в Германии эксплуатируется около 41 ГВт угольных электростанций, которые выработали более трети суммарного объема электроэнергии в 2018 г. В мае 2019 г. федеральное правительство утвердило ключевые пункты программы структурного финансирования для угледобывающих регионов. Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки в размере € 40 млрд тем регионам, на которых негативно отразится отказ от использования угольного топлива к 2038 г.

Сейчас министерство работает над законопроектом о поэтапном отказе от угля, который в ближайшее время будет внесен в правительство и должен быть принят до конца года. Согласно проекту нового закона, в Германии будут организованы тендеры на получение компенсационных выплат за закрытие угольных электростанций, в рамках которых будут отбираться собственники угольных ТЭС, предложившие самую низкую стоимость закрытия своих электростанций.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata