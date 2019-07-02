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Мероприятия

Осталось 5 дней до окончания приема заявок на конкурс "Энергопрорыв-2019"

Осталось 5 дней до окончания приема заявок на конкурс Энергопрорыв-2019

18 июля 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019, СКОЛКОВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Спешите подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019», который проводят Фонд «Сколково» и ПАО «Россети» в партнерстве с международной группой Enel и НТИ «Энерджинет»!

Подать заявку

Существует, как минимум, 5 причин подать заявку на участие в конкурсе «Энергопрорыв-2019»:

Для лучших проектов, успешно прошедших отбор:

  1. Объекты ПАО «Россети» и ENEL для реализации пилотного проекта и масштабирования
  2. Преференции при прохождении испытаний и аттестации
  3. Куратор проекта от ПАО «Россети» для подготовки и запуска пилотного проекта на конкретной площадке
  4. Доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково» и НТИ Энерджинет
  5. Возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса

Статистика конкурса «Энергопрорыв»:

  • 20+
    проектов ежегодно прорабатываются менторами ПАО «Россети»
  • 18
    проектов провели опытную эксплуатацию на объектах ПАО «Россети»
  • 8
    инновационных решений внедрено в региональных сетях ПАО «Россети»
  • 55
    млн. руб частных инвестиций привлекли участники конкурса
  • 40
    млн. руб. грантового финансирования Сколково привлечено участниками конкурса
  • 250
    млн.руб. составила выручка победителей конкурса в 2018г.
  • 140
    экспертов в экспертном пуле конкурса


Зарегистрироваться и подать заявку на участие необходимо до 22 июля 2019г. на портале www.gridology.ru

Компания: Фонд Сколково

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