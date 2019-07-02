Осталось 5 дней до окончания приема заявок на конкурс "Энергопрорыв-2019"

Все, чем живет кабельный рынок
18 июля 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019, СКОЛКОВО
Отрасль: Электроэнергетика
Спешите подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019», который проводят Фонд «Сколково» и ПАО «Россети» в партнерстве с международной группой Enel и НТИ «Энерджинет»!
Для лучших проектов, успешно прошедших отбор:
Статистика конкурса «Энергопрорыв»:
Зарегистрироваться и подать заявку на участие необходимо до 22 июля 2019г. на портале www.gridology.ru