Осталось 5 дней до окончания приема заявок на конкурс "Энергопрорыв-2019"

Спешите подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019», который проводят Фонд «Сколково» и ПАО «Россети» в партнерстве с международной группой Enel и НТИ «Энерджинет»!

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Существует, как минимум, 5 причин подать заявку на участие в конкурсе «Энергопрорыв-2019»:

Для лучших проектов, успешно прошедших отбор:

Объекты ПАО «Россети» и ENEL для реализации пилотного проекта и масштабирования Преференции при прохождении испытаний и аттестации Куратор проекта от ПАО «Россети» для подготовки и запуска пилотного проекта на конкретной площадке Доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково» и НТИ Энерджинет Возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса

Статистика конкурса «Энергопрорыв»:

20+

проектов ежегодно прорабатываются менторами ПАО «Россети»

проектов ежегодно прорабатываются менторами ПАО «Россети» 18

проектов провели опытную эксплуатацию на объектах ПАО «Россети»

проектов провели опытную эксплуатацию на объектах ПАО «Россети» 8

инновационных решений внедрено в региональных сетях ПАО «Россети»

инновационных решений внедрено в региональных сетях ПАО «Россети» 55

млн. руб частных инвестиций привлекли участники конкурса

млн. руб частных инвестиций привлекли участники конкурса 40

млн. руб. грантового финансирования Сколково привлечено участниками конкурса

млн. руб. грантового финансирования Сколково привлечено участниками конкурса 250

млн.руб. составила выручка победителей конкурса в 2018г.

млн.руб. составила выручка победителей конкурса в 2018г. 140

экспертов в экспертном пуле конкурса



Зарегистрироваться и подать заявку на участие необходимо до 22 июля 2019г. на портале www.gridology.ru