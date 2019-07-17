"Пермэнерго" завершило реконструкцию одного из ключевых питающих центров Перми

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» завершили работы по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Егошиха». Реконструкция ПС «Егошиха», начатая в 2018 году, вошла в число приоритетных объектов инвестиционной программы «Россети Урал».

Энергетики установили в открытом распределительном устройстве ( ОРУ) 110 кВ подстанции 2 новых трансформатора собственных нужд и 2 дугогасящих реактора. Было произведено переустройство шинных мостов и ряд других мероприятий. В общеподстанционном пункте управления смонтированы шкафы телемеханики, системы гарантированного электропитания, системы определения поврежденного фидера, автоматики управления дугогасящими реакторами, распределительные щиты собственных нужд переменного и постоянного тока и другое оборудование. В ячейках закрытого распредустройства (ЗРУ) 6 кВ произведена замена масляных выключателей на современные вакуумные, установлены новые релейные отсеки.

На реализацию мероприятий по реконструкции энергообъекта было направлено более 100 миллионов рублей.

Подстанция 110/35/6 кВ «Егошиха» является одним из ключевых питающих центров города Перми. От бесперебойной работы объекта зависит электроснабжение потребителей Ленинского и Свердловского районов краевого центра. Среди промышленных потребителей можно выделить Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию –якорное предприятие регионального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника».