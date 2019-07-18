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Инновации (разработки)

Первый в России трамвай на водородном топливе введут в эксплуатацию в 2024 году

Первый в России трамвай на водородном топливе введут в эксплуатацию в 2024 году

18 июля 2019, 17:00
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт 

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Компания "Горэлектротранс" Санкт-Петербурга планирует в 2024 году ввести в массовую эксплуатацию энергосберегающие трамваи ("Трамвай ЭУТЭ") на водородных топливных элементах. Об этом сообщил ТАСС в четверг советник директора - начальник службы технической политики компании Сергей Китаев.

"Реалистично оцениваем перспективу ввода энергосберегающих трамваев на водородных топливных элементах в массовую эксплуатацию через пять лет. <...> Сейчас обсуждается применение таких трамваев на таких будущих перспективных маршрутах, которые свяжут центр города с пригородом, как в Кудрово или Красное Село", - сказал он.

В сентябре "Горэлектротранс" проведет ходовые испытания тестовой модели трамвая на действующих сетях в Московском районе без пассажиров.

Трамвай с заводским электрическим двигателем оснащен автономным источником питания - топливным элементом - устройством, которое работает на взаимодействии водорода с воздухом. В результате физико-химического процесса образуется электрический ток, который приводит в движение транспорт. Для эксплуатации трамвая на водородном топливе не нужна дорогостоящая контактная сеть.

Проект экологичного трамвая разрабатывают специалисты "Горэлектротранса" и Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии (филиал Крыловского государственного научного центра). Совместная разработка проекта началась в 2016 году, сборка опытного образца - в феврале 2019 года. В июне идею проекта испытательной модели трамвая на водородном топливе поддержал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Презентация испытательной модели трамвая состоялась в четверг в Трамвайном парке № 1, где была произведена ее сборка.

ТАСС

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