Посол Швейцарии в России Ив Россье посетил завод ГК "ССТ"

17 июля 2019 года Посол Швейцарской Конфедерации в России Ив Россье посетил подмосковный завод Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») по производству систем электрообогрева.



Г-на Ива Россье сопровождали Лоренц Видмер и Дарья Шевчук из Swiss Business Hub. Делегация посетила центральный офис и завод ГК «ССТ» в г. Мытищи Московской области и познакомилась с российскими технологиями, которые представлены в 60 странах мира.

Основатель и генеральный директор Группы компаний «Специальные системы и технологии» Михаил Струпинский показал швейцарским гостям высокотехнологичное производство и представил широкий спектр продукции, производимой на предприятиях Группы: от решений для создания домашнего комфорта до технологий обогрева шельфовых месторождений.



Наибольший интерес у делегации вызвали системы антиобледенения и снеготаяния на основе электрических нагревательных кабелей, которые могли бы быть актуальны для Швейцарии с ее заснеженными горными пиками даже в летние месяцы. Указанные решения предназначены для защиты от замерзания водостоков зданий и открытых площадей в зимнее время года, они препятствуют образованию сосулек и повышают безопасность пешеходов и автотранспорта.