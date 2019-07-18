Ростех и Кузбасс будут совместно развивать инновационный потенциал региона

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
18 июля 2019, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕХ, ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Кузбасс и Госкорпорация Ростех договорились о сотрудничестве в сфере внедрения передовых технологий, цифровизации региональной инфраструктуры и развития инновационной деятельности.
Соответствующее соглашение было подписано 17 июля в Москве генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Одним из ключевых совместных проектов станет развитие научно-образовательного центра «Кузбасс», который в перспективе должен стать ведущим центром международных технологий по добыче, обогащению и транспортировке угля.
«Промышленность Кузбасса сейчас интенсивно модернизируется, особый приоритет отдан развитию высокотехнологичных производств, которое невозможно без использования научно-образовательного потенциала региона. Ростех, обладая опытом, компетенциями и производственными мощностями, готов к сотрудничеству с Кемеровской областью по целому ряду направлений, в том числе в проектах внедрения новейших технологий, цифровизации и создания нового технологического уклада на предприятиях региона», – отметил Сергей Чемезов.
Стороны также договорились о совместной реализации высокотехнологичных ИТ-проектов на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных в Кемеровской области. Кроме того, подписанное соглашение предусматривает сотрудничество по повышению энергоэффективности, комфортности и безопасности городской среды.
«Кузбасс – мощный регион с развитой промышленностью. Мы должны поддерживать и развивать тот потенциал, который имеется в регионе. Это невозможно без продвижения в сфере науки, образования, без поддержки бизнеса. Сегодняшнее соглашение не только укрепит отношения Кузбасса и Госкорпорации Ростех, но и определит векторы успешного развития области», – подчеркнул Сергей Цивилев.