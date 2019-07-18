Ростех и Кузбасс будут совместно развивать инновационный потенциал региона

Кузбасс и Госкорпорация Ростех договорились о сотрудничестве в сфере внедрения передовых технологий, цифровизации региональной инфраструктуры и развития инновационной деятельности.

Соответствующее соглашение было подписано 17 июля в Москве генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Одним из ключевых совместных проектов станет развитие научно-образовательного центра «Кузбасс», который в перспективе должен стать ведущим центром международных технологий по добыче, обогащению и транспортировке угля.

«Промышленность Кузбасса сейчас интенсивно модернизируется, особый приоритет отдан развитию высокотехнологичных производств, которое невозможно без использования научно-образовательного потенциала региона. Ростех, обладая опытом, компетенциями и производственными мощностями, готов к сотрудничеству с Кемеровской областью по целому ряду направлений, в том числе в проектах внедрения новейших технологий, цифровизации и создания нового технологического уклада на предприятиях региона», – отметил Сергей Чемезов.

Стороны также договорились о совместной реализации высокотехнологичных ИТ-проектов на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных в Кемеровской области. Кроме того, подписанное соглашение предусматривает сотрудничество по повышению энергоэффективности, комфортности и безопасности городской среды.