Ростех примет участие в развитии цифровой и энергетической инфраструктуры Тюменской области

Тюменская область и Госкорпорация Ростех договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации региональной инфраструктуры, внедрении энергосберегающих технологий и создании высокотехнологичной промышленной продукции. Соответствующее соглашение 17 июля в Москве подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюменская область – один из важных промышленных регионов России. Территория интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. Ростех готов оказать региону всестороннюю поддержку в этом - своими разработками, комплексными решениями, экспертизой. Данное соглашение позволит нам активно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, повышать комфортность и безопасность городской среды, а также решать задачи в рамках приоритетных национальных проектов», – подчеркнул Сергей Чемезов.

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество в области внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов и т. д. в различных отраслях экономики Тюменской области.