Энергетики проводят капитальный ремонт высоковольтных ЛЭП в центральном Оренбуржье

Специалисты службы высоковольтных линий Центрального производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 110 киловольт «Степная – Чебеньковская». ЛЭП является энергетической артерией и снабжает электроэнергией несколько десятков населенных пунктов в Сакмарском и Оренбургском районах, в которых проживает более 120 тысяч человек.

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения энергетикам в июле предстоит заменить 4 железобетонные опоры, выполнить ремонт провода на одной опоре, заменить дефектные изоляторы на 10 опорах и выполнить ремонт контуров заземления на 4 опорах.

- Эта линия построена преимущественно на железобетонных опорах. Согласно правилам эксплуатации электроустановок, капитальный ремонт воздушных линий на железобетонных и металлических опорах производится 1 раз в 12 лет, - объяснил Василий Севостьянов, директор Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго». - Объем и виды работ, которые мы запланировали к выполнению на этой линии, обеспечат стабильность эксплуатации ЛЭП, а значит, надежность электроснабжения жителей Сакмарского и Оренбургского районов.

Ремонтная программа Центрального производственного отделения 2019 года предусматривает работы еще на 270 трансформаторных подстанциях всех классов напряжения. До начала осенне-зимнего периода предстоит отремонтировать 605 (35-110 кВ) километров линий электропередачи. Энергетики предупреждают, во время проведения ремонтов подача электроэнергии в домохозяйства, предприятия и организации будет ограничена. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях находятся электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются. К вечеру электроснабжение восстанавливается.