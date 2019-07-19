Калининская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть и работает на номинальной мощности

В 04.00 19 июля 2019 энергоблок №4 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность, которая составляет 1000 МВт. Блок был включён в сеть накануне, 18 июля в 20:00 после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве.

Ранее сообщалось, что 18 июля 2019 года в 05:02 из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС произошло отключение высоковольтных линий электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Вследствие этого энергоблоки №1, 2 и 4 были отключены от сети в соответствии с алгоритмом автоматики.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоках №1 и 2 ведется подготовка к включению в сеть. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru