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Мероприятия

"Росэнергоатом" признан лидером среди электрогенерирующих компаний РФ по версии ИА INFOLine

Информационное агентство INFOLine обнародовало рейтинг генерирующих компаний по выработке электроэнергии за 2018 год. По результатам исследования под названием «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» лидером по производству электроэнергии в 2018 году был признан Концерн «Росэнергоатом». Его суммарная годовая выработка (новый рекордный уровень) составила 204,3 млрд кВт.ч. На втором месте – ООО «Газпром энергохолдинг» (146,5 млрд кВт.ч), на третьем - ПАО «РусГидро» (144,2 млрд кВт.ч).
 
Сегодня «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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