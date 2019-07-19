"Росэнергоатом" признан лидером среди электрогенерирующих компаний РФ по версии ИА INFOLine

Информационное агентство INFOLine обнародовало рейтинг генерирующих компаний по выработке электроэнергии за 2018 год. По результатам исследования под названием «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года» лидером по производству электроэнергии в 2018 году был признан Концерн «Росэнергоатом». Его суммарная годовая выработка (новый рекордный уровень) составила 204,3 млрд кВт.ч. На втором месте – ООО «Газпром энергохолдинг» (146,5 млрд кВт.ч), на третьем - ПАО «РусГидро» (144,2 млрд кВт.ч).



Сегодня «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»