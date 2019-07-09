"Россети" обновляют оборудование ключевых питающих центров Одинцовского района Подмосковья

Специалисты западного филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») выполнили техническое обновление ключевых питающих центров Одинцовского района.

На подстанции (ПС) 35-6 кВ «Дачная» полностью завершены работы по замене устаревшего оборудования на современное. В результате замены силовых трансформаторов в 1,5 раза увеличена мощность питающего центра. Поставлено под напряжение современное силовое распределительное оборудование 35 кВ, расположенное в новом модульном здании (КРУМ) 35 кВ. В быстровозводимом блочно-модульном здании размещено новое оборудование распределительного устройства 6 кВ, где установлены современные вакуумные выключатели. Преимущество нового оборудования в его высокой надежности и простоте эксплуатации. Данное техническое решение позволяет защитить оборудование, а также производить измерение, управление и диагностирование электрооборудования высоковольтной подстанции. Установлен щит управления и смонтирована автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Благодаря техническим решениям будет создана возможность управления оборудованием подстанции «Дачная» с диспетчерского пункта предприятия.

В конце третьего квартала текущего года энергетики Западных электрических сетей приступают к финальной стадии реконструкции ПС 110/10/6 кВ «Дарьино». Запланированы работы по обновлению оборудования распределительного устройства 6-10 кВ и открытого распределительного устройства 110 кВ. Помимо этого более чем в 3 раза будет увеличена трансформаторная мощность ПС «Дарьино» (с 50 МВА до 160 МВА).

С целью повышения работы высоковольтного оборудования специалисты филиала завершили плановый комплексный ремонт питающих центров: 110/10/6 кВ «Усово» и 110/10/6 кВ «Барвиха».