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Модернизация

"Россети" обновляют оборудование ключевых питающих центров Одинцовского района Подмосковья

МОЭСК, Россети Московский регион

МОЭСК, Россети Московский регион

МОЭСК, Россети Московский регион

Специалисты западного филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») выполнили техническое обновление ключевых питающих центров Одинцовского района.

На подстанции (ПС) 35-6 кВ «Дачная» полностью завершены работы по замене устаревшего оборудования на современное. В результате замены силовых трансформаторов в 1,5 раза увеличена мощность питающего центра. Поставлено под напряжение современное силовое распределительное оборудование 35 кВ, расположенное в новом модульном здании (КРУМ) 35 кВ. В быстровозводимом блочно-модульном здании размещено новое оборудование распределительного устройства 6 кВ, где установлены современные вакуумные выключатели. Преимущество нового оборудования в его высокой надежности и простоте эксплуатации. Данное техническое решение позволяет защитить оборудование, а также производить измерение, управление и диагностирование электрооборудования высоковольтной подстанции. Установлен щит управления и смонтирована автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Благодаря техническим решениям будет создана возможность управления оборудованием подстанции «Дачная» с диспетчерского пункта предприятия.

В конце третьего квартала текущего года энергетики Западных электрических сетей приступают к финальной стадии реконструкции ПС 110/10/6 кВ «Дарьино». Запланированы работы по обновлению оборудования распределительного устройства 6-10 кВ и открытого распределительного устройства 110 кВ. Помимо этого более чем в 3 раза будет увеличена трансформаторная мощность ПС «Дарьино» (с 50 МВА до 160 МВА).

С целью повышения работы высоковольтного оборудования специалисты филиала завершили плановый комплексный ремонт питающих центров: 110/10/6 кВ «Усово» и 110/10/6 кВ «Барвиха».

«Проведение технических мероприятий направлено на сокращение эксплуатационных расходов, увеличение срока службы оборудования и повышение надёжности электроснабжения потребителей Одинцовского района», – отметил директор филиала «Западные электрические сети» Дмитрий Битней.

Компания: Россети Московский регион

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