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Встречи

Состоялось 23-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

Состоялось 23-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

19 июля 2019, 17:20
Рубрика: Встречи
Метки: ТЯНЬВАНЬСКАЯ АЭС, КИТАЙ
Отрасль: Атомная промышленность 

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19 июля в Нижнем Новгороде состоялось 23-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. 

Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии Китайской Народной Республики Чжан Кэцзянь.

Участники заседания подвели итоги совместной работы в течение года по реализации пакетных договорённостей, подписанных в ходе государственного визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Китай в июне 2018 года. Стороны выразили общее мнение, что эта работа идет успешно и зачастую с опережением графика.

В октябре 2018 года в рекордные сроки были произведены и поставлены в Китай радионуклидные тепловые блоки для китайской лунной программы. Подписаны все исполнительные контракты по проекту китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600. Реализация проекта перешла в практическую плоскость. Обеспечено заключение целого ряда исполнительных контрактов по энергоблокам №7 и №8 АЭС «Тяньвань» и по энергоблокам №3 и №4 АЭС «Сюйдапу». Ключевым событием стала досрочная сдача в коммерческую эксплуатацию энергоблоков №3 и №4 АЭС «Тяньвань». 

С учетом достигнутых результатов стороны договорились проработать возможность расширения существующей повестки двустороннего взаимодействия на основе Совместного заявления глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях от 7 ноября 2016 года. А.Е. Лихачев и Чжан Кэцзянь подписали протокол, который закрепляет итоги проделанной работы и направления дальнейшего сотрудничества России и Китая в сфере ядерной энергетики. Также был подписан контракт на поставку топлива для энергоблоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань». Таким образом, вся нормативно-правовая база, необходимая для начала реализации этого проекта, сформирована.

Заседание прошло в характерной для диалога Госкорпорации «Росатом» и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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