В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний.

По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.

По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 801,1 тыс. т., за июль – 1727,4 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 674,0 тыс. т, за июль – 1597,8 тыс. т, экспорт за неделю составил 38,8 тыс. т, за июль – 90,7 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 15 июля составили 1 767,2 тыс. т.

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1344,6 тыс. т, за июль – 3004,6 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 763,8 тыс. т, за июль – 1770,2 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 500,7 тыс. т, суммарно в июле – 1292,9 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 15 июля составили 2 472,0 тыс. т.

По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 393,2 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 164,0 тыс. т автобензина, 160,2 тыс. т дизтоплива, 50,5 тыс. т авиатоплива, 18,5 тыс. т топочного мазута, а также 20,5 тыс. т СУГ.