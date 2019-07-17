Увеличена в 1,5 раза мощность подстанции, обеспечивающей электроснабжение Таманского полуострова

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило реконструкцию подстанции 220 кВ «Вышестеблиевская». В результате мощность энергообъекта выросла до 375 МВА. Проект создает дополнительные условия для развития экономики региона, в том числе для строительства нового сухогрузного района морского порта «Тамань».



На подстанции установлен автотрансформатор на 125 МВА российского производства, смонтировано первичное оборудование ячейки 110 кВ – ограничители перенапряжения, разъединители, трансформаторы тока для линии 110 кВ до подстанции 110 кВ «Вышестеблиевская-тяговая». Это позволяет подключить к магистральным сетям объекты железнодорожной инфраструктуры сухогрузного района морского порта «Тамань».



Также на энергообъекте установлены микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также новейшая автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Все работы проводились в условиях действующего энергообъекта без ограничений в подаче электроэнергии потребителям.



Подстанция 220 кВ «Вышестеблиевская» введена в работу в 2011 году. От ее надежной работы зависит электроснабжение юго-западных районов Краснодарского края, в том числе инфраструктуры морских портов «Тамань», «Темрюк» и «Кавказ», интегрированных в международный транспортный коридор «Север – Юг».



Создание нового сухогрузного района морского порта «Тамань» входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018. Результатом проекта станет увеличение мощности российских морских портов.