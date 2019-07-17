ЗАО "ЗЭТО" в списке номинантов общероссийской премии "Проектный лидер"

Первая общероссийская премия в области импортозамещения "Проектный лидер" объявила своих первых номинантов. Ими стали проекты, решения и производства компаний ЗАО "ЗЭТО", АО "УКБП", Naumen, ООО "Мустанг Технологии Кормления", ОАО "ДМЗ", ООО "ГридПоинт Дайнамикс", ООО "Норд", ООО "Сев-07", ООО "СтанкоМашСтрой" и ООО "Кортеос".

В свою очередь Завод электротехнического оборудования (ЗАО "ЗЭТО") в номинации "ТЭК" (категория "Электроэнергетическая отрасль") представил свои комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией - КРУЭ-110 кВ. Данное оборудование имеет на 30% меньше подвижных деталей, меньшую массу и габариты, плюс более адаптированы к условиям эксплуатации в России, наиболее конкурентоспособные в т.ч. по сравнению с аналогами.

Подробнее о премии и участниках: https://tass.ru/novosti-partnerov/6517469