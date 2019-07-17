 
Подписаться на новости
Мероприятия

ЗАО "ЗЭТО" в списке номинантов общероссийской премии "Проектный лидер"

ЗАО ЗЭТО в списке номинантов общероссийской премии Проектный лидер

19 июля 2019, 17:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

196 просмотров

Первая общероссийская премия в области импортозамещения "Проектный лидер" объявила своих первых номинантов. Ими стали проекты, решения и производства компаний  ЗАО "ЗЭТО", АО "УКБП", Naumen, ООО "Мустанг Технологии Кормления", ОАО "ДМЗ", ООО "ГридПоинт Дайнамикс", ООО "Норд", ООО "Сев-07", ООО "СтанкоМашСтрой" и ООО "Кортеос".

В свою очередь Завод электротехнического оборудования (ЗАО "ЗЭТО")  в номинации "ТЭК" (категория "Электроэнергетическая отрасль") представил свои комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией - КРУЭ-110 кВ.  Данное оборудование имеет на 30% меньше подвижных деталей, меньшую массу и габариты, плюс более адаптированы к условиям эксплуатации в России, наиболее конкурентоспособные в т.ч. по сравнению с аналогами.

Подробнее о премии и участниках: https://tass.ru/novosti-partnerov/6517469

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
V Industrial IT Forum Форум промышленной автоматизации
Посол Швейцарии в России Ив Россье посетил завод ГК
Осталось 5 дней до окончания приема заявок на конкурс
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно