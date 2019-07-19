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Законотворчество (постановления)

Зарегистрирован Приказ Минэнерго России, утверждающий правила проведения технического освидетельствования объектов электроэнергетики

Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2019 г. зарегистрирован Приказ Минэнерго России № 465 от 14.05.2019 «Об утверждении Правил технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики» (далее по тексту – Правила проведения технического освидетельствования).

В Правилах проведения технического освидетельствования, разработанных Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике, прописаны нормативные требования к организации, содержанию, объему работ при техническом освидетельствовании объектов электроэнергетики и порядок его проведения по истечении установленного срока службы.

Соответственно, Правила обеспечат единообразный и комплексный подход в вопросах продления срока службы, определения возможности дальнейшей эксплуатации оборудования, зданий и сооружений при превышении ими нормативного срока службы (срока эксплуатации для зданий и сооружений) сверх определенного заводом-изготовителем, либо установленного проектной документацией. Документом также предусмотрено проведение внеочередного технического освидетельствования при ухудшении технического состояния объекта энергетики.

До настоящего времени общие требования к проведению технического освидетельствования без подробного описания содержались лишь в одном пункте Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, что значительно усложняло проведение данной процедуры и создавало неопределенность, а также спорные вопросы.

Принятие Правил позволяет восполнить указанный пробел в законодательстве в целях надежного функционирования объектов энергетики и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Компания: Министерство энергетики РФ

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