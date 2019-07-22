Александр Новак обсудит будущее отрасли с молодыми профессионалами на РЭН-2019

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак примет участие в работе Молодежного дня #Вместеярче, который пройдет в рамках форума Российская энергетическая неделя 5 октября 2019 года. В мероприятии примут участие свыше 3000 молодых специалистов, студентов и школьников, а также представители органов государственной власти, лидеры компаний топливно-энергетического комплекса.

Мероприятие из года в год становится крупнейшей профильной коммуникационной площадкой для студентов-энергетиков и молодых специалистов отраслевых компаний. Организатор Российской энергетической недели Фонд Росконгресс отмечает высокий интерес талантливой молодежи и будущих профессионалов ТЭК к вопросам развития энергетики в нашей стране и мире.

По словам Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, сегодня Россия занимает ведущие позиции в мире по объемам добычи и экспорта всех энергоресурсов, обладает самой крупной энергосистемой в мире, а также активно занимается разработкой новых технологий получения и преобразования энергии.

«Очень важно, чтобы в энергетике появлялись молодые специалисты, занимались внедрением новых идей. Без этого ни одна отрасль не смогла бы двигаться вперед», − сказал Министр энергетики.

Ключевыми событиями Молодежного дня РЭН станут традиционная встреча молодежи с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и подведение итогов Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче. В этом году у Фестиваля #Вместеярче появился свой символ – светлячок по имени ТЭК-Тик. Идею сделать светлячка символом Фестиваля подали школьники на творческом конкурсе, который проводился при поддержке Минэнерго России в 2018 году.

Особое внимание будет уделено молодежной повестке ТЭК − итогам реализации Общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год. Перечень был утвержден совместно Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

В рамках Молодежного дня РЭН также состоятся соревнования Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», презентация Молодежного прогноза глобального энергетического развития, финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам и другие события. Образовательную программу дополнят мероприятия по популяризации энергоэффективности и развитию энергетики.

Делегации вузов и компаний ТЭК смогут принять участие в интерактивных сессиях по формированию молодежных проектов, направленных на развитие и популяризацию топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Молодежный день РЭН завершится итоговой сессией «Энергия молодежных инициатив 2020», на которой будут презентованы лучшие проекты и награждены победители и призеры молодежных конкурсов и проектов, реализованных в 2019 году.

Организаторы Российской энергетической недели: Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы. Оргкомитет Молодежного дня РЭН возглавляет фонд «Надежная смена».