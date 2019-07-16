Петрозаводскмаш изготовит оборудование для новых блоков индийской АЭС "Куданкулам"

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовит ряд ключевого оборудования реакторного зала для 5-го и 6-гоблоков индийской АЭС «Куданкулам». Такое решение приняли представители Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ) по итогам аудита производственной площадки.

Специалисты ИКАЭЛ ознакомились с различными этапами изготовления оборудования для российских и зарубежных станций: АЭС «Куданкулам» (блок 4), Курской АЭС и АЭС «Руппур» (Бангладеш) и оценили работу механообрабатывающих центров, сварочных и наплавочных комплексов. На различных стадиях обработки и сборки аудиторам был представлен комплекс изделий для АЭС, на изготовлении которых специализируется карельское предприятие: узлы главного циркуляционного трубопровода, корпуса главных циркуляционных насосов, компенсаторы давления, коллекторы парогенератора, ёмкости системы аварийного охлаждения зоны и системы пассивного залива активной зоны. Кроме того, комиссия ИКАЭЛ провела оценку эффективности работы системы менеджмента качества, процедуры контролей и испытаний при изготовлении реакторного оборудования.

В рамках проведенного аудита индийские специалисты убедились в том, что предприятие полностью соответствует требованиям ИКАЭЛ к изготовлению оборудования для атомных станций и приняли решение об утверждении Петрозаводского филиал АО «АЭМ-технологии» в качестве изготовителя профильных позиций основного оборудования для пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам».

АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам» с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 МВт. Второй энергоблок включён в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам».