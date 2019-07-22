Правительство Кузбасса заключило соглашение о сотрудничестве на 2019 год с ООО "Компания ЗапСибУголь"

Документ о социально-экономическом взаимодействии подписали первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин и генеральный директор ООО "Западно-Сибирская Угольная компания" Данил Емелин. Примечательно, что предыдущий раз аналогичное соглашение было заключено четыре года назад.

В 2019 году ООО "Компания ЗапСибУголь" намерена добыть 4,9 млн тонн угля (2018 год – 4,511 млн тонн). В развитие производства планируется вложить инвестиций в объеме более 2,2 млрд рублей (2018 год – 790 млн рублей), из них 1,1 млрд рублей – на капитальное строительство; 990 млн рублей – на приобретение оборудования. Руководство компании планирует направить на создание безопасных условий труда на предприятиях — 152 млн рублей (2018 год – 108 млн рублей), на социальную защиту трудящихся и пенсионеров — 132 млн рублей (2018 год — 91,86 млн рублей), в том числе на оздоровление работников, детский отдых, единовременные вознаграждения. На предприятиях компании трудятся порядка 2,5 тысяч человек. Им планируется увеличить среднюю заработную плату при выполнении плана до 10 % (до 71,5 тыс. рублей).

Также угольная компания намерена участвовать в социальных программах Кузбасса, оказывать материальную поддержку Кемеровскому областному общественному фонду "Шахтерская память" им. В.П. Романова, оплачивать железнодорожный тариф за поставку благотворительного угля. Кроме того, "Компания ЗапСибУголь" планирует поставить более 60 тыс. тонн угля на жилищно-коммунальные нужды Кузбасса.

Advis.ru