В Архангельске кабели операторов связи перенесут под землю

Все, чем живет кабельный рынок
22 июля 2019, 13:55
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ЧИСТОЕ НЕБО
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
В октябре «Ростелеком» начнет переносить в Архангельске воздушные коммуникации операторов с вертикальных опор в подземные линейно-кабельные сооружения в рамках первого этапа федерального проекта «Чистое небо».
Начало проекта «Чистое небо» в тестовом режиме в Архангельске обсудили на совещании в городской администрации, сообщает областное правительство. Обсуждение проходило с участием руководства архангельского филиала ПАО «Ростелеком», МУП «Горсвет», представителей энергоснабжающих компаний и операторов связи.
Директор Архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прещемихин уточнил, что все работы компания проводит за счет собственных инвестиций, которые вернутся в компанию через включение затрат в тариф, по которому операторы будут оплачивать обслуживание своих сетей. В процессе работ перерыва в предоставлении услуг связи для жителей не будет.
Сначала планируется перенести под землю небольшой участок коммуникаций одного из операторов связи. После этого этапа будет дана оценка качеству связи.