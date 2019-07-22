В Архангельске кабели операторов связи перенесут под землю

В октябре «Ростелеком» начнет переносить в Архангельске воздушные коммуникации операторов с вертикальных опор в подземные линейно-кабельные сооружения в рамках первого этапа федерального проекта «Чистое небо».

Начало проекта «Чистое небо» в тестовом режиме в Архангельске обсудили на совещании в городской администрации, сообщает областное правительство. Обсуждение проходило с участием руководства архангельского филиала ПАО «Ростелеком», МУП «Горсвет», представителей энергоснабжающих компаний и операторов связи.

Директор Архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прещемихин уточнил, что все работы компания проводит за счет собственных инвестиций, которые вернутся в компанию через включение затрат в тариф, по которому операторы будут оплачивать обслуживание своих сетей. В процессе работ перерыва в предоставлении услуг связи для жителей не будет.

Сначала планируется перенести под землю небольшой участок коммуникаций одного из операторов связи. После этого этапа будет дана оценка качеству связи.

Телеспутник